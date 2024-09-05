Интервью одиночника из прославленной группы, который может стать лидером сезона.

В конце прошлого сезона 19-летний воспитанник «Хрустального» Даниил Самсонов произвел фурор, блистательно выступив в произвольной программе на Кубке Первого канала с тремя четверными прыжками и двумя трикселями. Даниил получил высокую оценку в 197,51 балла и обеспечил победу команде Анны Щербаковой, тем самым подтвердив возвращение в элиту российского фигурного катания.

Самсонова считали восходящей звездой российского спорта и юным вундеркиндом еще в 2019 году, когда он выиграл первенство России среди юниоров. Позже у Даниила диагностировали болезнь Осгуда — Шляттера, возникающую в результате избыточной нагрузки на колени и скелет. Из-за этого фигурист пропустил первую половину сезона-2020/21 и вернулся к тренировкам лишь в октябре 2021-го. Многие считали, что после столь длительного перерыва Даниил уже не вернется в профессиональный спорт, однако фигурист не только возобновил ежедневные тренировки и вернулся на соревнования, но и заявил, что хочет выиграть золото чемпионата России.

«СЭ» пообщался с Даниилом и узнал о его целях на будущий сезон, мнении об отстранении российских атлетов и возможной смене спортивного гражданства и даже судебном процессе между академией «Ангелы Плющенко» и семьей Арины Парсеговой, которая занимается с Даниилом на одном льду.

Даниил Самсонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристы должны уметь кататься в разных образах

— Близятся контрольные прокаты в Питере. Как оцениваете свою готовность к ним?

— Думаю, что каждый спортсмен в сентябре еще не на пике своей формы и не готов к сезону на сто процентов, потому что программы были поставлены относительно недавно. Работу над короткой закончили в начале июля, а над произвольной — в конце, поэтому с короткой дела обстоят полегче, если говорить о физическом состоянии. Произвольную катать пока тяжеловато. По элементам не могу сказать, что готов, оцениваю свою форму где-то на 75-80%. Контент, который я показал на Кубке Первого канала, я сейчас исполняю на тренировках, хотя и не так стабильно, как прошлой весной. Пока только вкатываемся в соревновательный сезон.

— Можете побольше рассказать о них? В социальных сетях ведь делились кусочками видео с тренировок.

— В выборе музыки для произвольной программы мы решили остановиться на саундтреке из «Маски Зорро». Про короткую пока ничего не буду говорить, думаю, что всем будет интересно дождаться ее на контрольных прокатах. Это будет очень интересно и драйвово.

— Вы предпочитаете энергичные образы лирическим?

— На самом деле мне без разницы. Фигурист должен уметь кататься в разных образах, не может же он всю жизнь оставаться в одном амплуа. Например, перед постановкой произвольной был выбор между лирической музыкой и «Маской Зорро». Последнее решение было за мной: я все-таки выбрал «Маску Зорро», потому что хотел воплотить этот образ. Даже моя юниорская короткая программа под музыку Rain, in Your Black Eyes очень сильно запомнилась зрителям. Я спортсмен, которому без разницы, в каких образах кататься, потому что важно именно передать этот образ, донести зрителям смысл программы.

Даниил Самсонов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Никогда не задумывался о смене гражданства — хотя восстанавливался три сезона

— Вы говорили, что в новом сезоне мечтаете выиграть чемпионат России. Желание еще в силе?

— После того как я высказался об этом в одном из интервью, многие начали меня хейтить. Говорили, что даже Петя Гуменник и многие другие крутые спортсмены еще не выиграли чемпионат России. Я не имел в виду, что в этом году поеду и возьму медаль. У меня есть желание показать максимум на этом старте, как и у каждого спортсмена. К прошлому чемпионату России я был неплохо готов, но, к сожалению, не показал там максимум, меня подвело падение с четверного сальхова в короткой программе. Но после произвольной на Кубке Первого канала я почувствовал в себе силы и осознал, что все возможно. Поэтому я и сказал, что как минимум есть цель побороться за тройку в этом сезоне. Надо повысить планку и не стоять на одном месте, а понемногу продвигаться вперед. Я ставлю перед собой самые высокие цели. Не говорю, что хочу именно выиграть золото чемпионата России, но, конечно, было бы приятно оказаться в тройке сильнейших на этом турнире.

— Вас не расстраивает тот факт, что сейчас чемпионат России — это главный старт? Раньше турнир считался всего лишь отбором на международные соревнования...

— Где-то в подсознании, конечно, расстраиваюсь из-за этого, хотя раньше мы не могли даже представить, что такая ситуация вообще возможна. Все думали, что это только отбор на главные турниры. Сейчас уже другие реалии, но думаю, что нет смысла расстраиваться.

— В это межсезонье некоторые российские фигуристы сменили флаг. От вас можно ожидать такого, если ситуация не изменится?

— Я никогда не задумывался о смене спортивного гражданства, даже в те времена, когда наше отстранение только началось. Я восстанавливался после трех пропущенных сезонов, тогда, наверное, и мог бы задуматься. Но мне было важнее просто реабилитироваться, вернуться к хорошему уровню, чтобы понять, могу ли я вообще конкурировать в фигурном катании. В любом деле важны терпение и силы, верю, что скоро настанет время, когда мы сможем вернуться на международную арену.

— Поехали бы на Олимпиаду в нейтральном статусе? Как, например, наши паралимпийцы сейчас.

— Мне тяжело что-то говорить об этой ситуации, поскольку я даже не был претендентом на Олимпиаду. Можно поинтересоваться у моего друга Андрея Мозалева, который уже ездил туда под нейтральным флагом. Пока я даже близко не был к этому уровню.

Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Загитова — человек слова

— Раз уж вы упомянули об Андрее, с которым тренируетесь в одной группе, то спрошу: чувствуется ли конкуренция с ним?

— У нас две группы: в первой ребятам по 10-13 лет, а старшая группа уже строится из спортсменов, которые выходят на юниорские «Гран-при» и взрослые турниры. На соревновательном льду мы с Андреем все-таки конкуренты, любому спортсмену хочется становиться лучше, побеждать. Но в группе у нас конкуренция не ощущается, мы просто стараемся тренировать свои элементы и приводить себя на пик формы, чтобы быть уверенным в прокатах и показывать свой максимум. А так мы с Андреем очень хорошо дружим и на тренировках просто смотрим друг на друга, иногда подшучиваем, подбадриваем. Мы так или иначе встретимся на соревновательном льду и покажем там свои программы.

— У вас в группе вообще довольно дружелюбная атмосфера, как я вижу.

— Наверное, это так. К нам на сборы даже приезжают ребята из разных стран, с ними тоже достаточно быстро удается подружиться. Недавно из Андорры приезжал Рауль Гарсия, он как раз скоро поедет на юниорский «Гран-при» в Чехию. В прошлом году мы с ним вместе жили в Новогорске, такие международные знакомства очень приятны, мы всегда поддерживаем связь. Так что атмосфера в группе у нас очень дружелюбная.

— Тогда спрошу про вашу одногруппницу — Алину Загитову. Что можете сказать о ее шоу, вам понравилось?

— К сожалению, мне не удалось посмотреть вечернее шоу в прямом эфире, потому что в этот момент я работал, и у меня не было времени. Но поскольку все соцсети в тот день говорили только о шоу Алины Загитовой, то я зашел на сайт Первого канала и решил посмотреть. Видел, конечно, не все шоу, но думаю, что Алина представила очень интересную историю именно о культуре Татарстана, о своей родине, где она провела долгое время. Очень тяжело и необычно воплощать это на льду. Мы с Алиной очень хорошо общаемся, и я просто преклоняюсь перед ее трудолюбием. У нее нет ни дня отдыха, постоянно какие-то дела, съемки, ночные тренировки. Чтобы подготовить шоу, нужно потратить очень много сил, она действительно человек слова: если хочет что-то сделать, обязательно это сделает. Улучшила ли она журналистские навыки? Конечно, изначально это не была профессия Алины, в каждом деле надо сначала освоиться.

— Говоря о профессии — вы же сейчас учитесь в спортивном институте?

— Да, я как раз перешел на второй курс и учусь на тренера по фигурному катанию. Уже есть дети, которым я помогаю. Я решил, что поскольку большую часть своей жизни я провел на льду и мне нравится работать с детьми, передавать им свой опыт, то после завершения карьеры я свяжу свою жизнь с тренерской деятельностью.

— Что вас больше привлекает: заниматься технической частью или быть хореографом-постановщиком?

— Раньше я думал, что из меня постановщик не получится, потому что нужно разбираться в разных правилах, например, как ставить дорожки. С течением времени я начал изучать это исходя из того, как Даниил Маркович [Глейхенгауз] ставит программы мне, поэтому уже смогу это сделать. Но все-таки мне больше нравится ставить прыжки и вращения, работать над скольжением. Сейчас я занимаюсь с детьми и понимаю, как сложно объяснять им ошибки. Средний возраст моих подопечных, наверное, 10 лет. Изучение тройных — это долгий и муторный процесс, который занимает не одну и не две тренировки, знаю это по себе. Нужно время, чтобы ребенок все запомнил, а не выходил каждый день на лед и не начинал все с чистого листа.

Арина Парсегова. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Парсеговой тяжело — выступать и одновременно думать, как там мама в суде

— Не могу не спросить про судебный процесс между мамой вашей напарницы по школе Арины Парсеговой и «Ангелами Плющенко». На чьей вы стороне?

— Я не могу комментировать эту ситуацию, потому что не вникаю в эту тему и не хочу сильно обсуждать ее. Знаю, что в понедельник шел суд и в это же время Арина выступала на первенстве Москвы. Я представляю, как тяжело ребенку в таком возрасте одновременно думать о соревнованиях и о том, что происходит у мамы на суде, как она. Для фигуриста это двойная нагрузка, которая давит на его моральное состояние. Поэтому хочется пожелать сил Арине, я знаю ее как очень хорошую и добрую девочку, видимся с ней каждый день, хотя она и тренируется в младшей группе. Иногда она даже выходит к старшим, чтобы отработать программы, тренируется так же, как и все. Мне очень нравятся ее постановки, автором которых является Георгий Владимирович [Похилюк], особенно короткая под «Шербурские зонтики».

— Не слишком ли сложная музыка для девочки? Идея там заложена непростая.

— Да, музыка довольно сложная. Но когда тренеры выбирают для юных спортсменов серьезную музыку, им обязательно объясняют, что именно они катают и какую историю должны показать зрителям. Уверен, что Георгий Владимирович донес до Арины эту идею, поэтому в ее исполнении программа смотрится хорошо.

— Хотите что-то пожелать Арине?

— Сейчас у ее семьи тяжелый период, но терпение и труд все перетрут, в будущем все наладится. Главное, чтобы Арина сейчас сконцентрировалась на карьере и тренировалась, потому что она очень талантливый ребенок, который может вырасти до высокого уровня.