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«Раньше чемпионат России проходил в напряге — мандарин, свечку задул и спать». Ягудин — о драйве на турнире в Омске

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигурист Алексей Ягудин.
Алексей Ягудин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Олимпийский чемпион и фронтмен главных соревнований сезона поделился впечатлениями с «СЭ».

Сложно понять, как Алексей Ягудин успевает все. Он берет интервью у пар, готовясь за пару минут, раздает автографы и подарки детям и болельщикам как амбассадор букмекерской компании, выступает на сцене в перерывах и на машине колесит по стране, чтобы успеть на новогодние шоу. А еще он в разговоре с «СЭ» высказался о первом дне стартовавшего в Омске чемпионата России и похвалил «G-Drive Арену».

В Омске — лучшая арена страны

— Алексей, как вам место проведения чемпионата? Арену все прям хвалят.

— Особенно ее хвалят те люди, которые здесь впервые. Я здесь не первый раз по своим делам амбассадора, омский «Авангард» здесь играет, мы приезжали и открывали эту арену — сравнительно недавно, ей же пару лет. Я не был в «СКА Арене» новой в Питере на миллиард людей, но что-то мне подсказывает, что...

— Гигантомания?

— Да, надо знать границы. Возможно, по посещаемости ты ставишь рекорды, но, когда сидишь в километре от того, что происходит на льду... Где шайба и где ты? Если мы берем хоккей. Да и с фигурным катанием похоже. Лично для меня в Омске лучшая арена в нашей стране. Основное, что меня подкупает: берем любую арену — там есть расстояние между льдом и людьми. Здесь, можно сказать, люди сидят у тебя на шее. Но это делает контакт между фигуристом и зрителями мощным, реальным. Это же движение двустороннее. Словно у тебя есть Вселенная, но сжатая до компактных размеров. Здесь другие ощущения — будто ты часть проката.

Помимо того, что у нас появляются новые технологии — большие экраны, на вес зал объявляют информацию о спортсмене. Тот самый энтертейнмент, которым славятся Америка и Канада. Ты говорил в недавнем подкасте — мол, с водой не пускают порой зрителей. Здесь отношение другое, спокойное.

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— Надо расти дальше? Проводить турниры в других городах КХЛ? Дальний Восток есть.

— В конечном итоге мы к этому идем. Раньше каждый год в «Сокольники» приезжали, одно и то же. Слава богу, додумались проводить чемпионат России до Нового года. Нам, молодым спортсменам, все равно было, но все же к Новому году хочется выйти со сделанными делами и отдыхать, к следующему турниру готовиться спокойно. А раньше ты в этом напряге — мандарин, свечку задул и спать лег сразу, скоро соревнования. Огромный плюс.

Есть «Фетисов Арена», Хабаровск, в Челябинске неплохо провели. Нормально, потихонечку наш вид спорта движется. Невозможно сразу охватить всю страну. Например, я узнал, что в Красноярск перенесли финал «Гран-при» из Новосибирска, потому что это была очень большая просьба принимающего региона. Очень просили, чтобы такой турнир — по сути, как второй чемпионат России. То есть просили все, но, условно, Красноярск встал на колени и добился своего.

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Видно, что люди сами не в себе

— Как вам первый день чемпионата?

— Мужские программы принесли самые мощные эмоции — это все же мой конек. И это очень прикольно, что прогнозировать мужские соревнования почти невозможно. Поэтому и интересно. И тут тоже во многом решала психология. Кто-то с ней справился, кто-то нет. Мне нравится недавно прочитанная фраза: наконец девочки приходят на мальчиков, а не на девочек. Поэтому приятно за наше мужское одиночное.

Что касается пар и танцоров — вот что значит чемпионат России. Я спрашивал у Леши Тихонова, других — все были прекрасно готовы. Но вот стартовал чемпионат в парах — по сути, единственный впечатляющий чистый прокат у Мишиной/Галлямова. Плюс-минус срывы, большие или маленькие, есть у всех. Танцы — согласен, многого не понимаю. Но ощущение, будто все не бежали к финишу, а еле-еле крались.

— Нервы?

— Да. Видно, что люди сами не в себе. Танцоры тихо, аккуратно катались, очень осторожничали.

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— После проката вы говорили с Бойковой и Козловским. Что это было? Психология, их съели Мишина с Галлямовым?

— Они молодцы, что согласились прийти ко мне в студию. Как по мне, Мишина/Галлямов были чуть сильнее всегда. Даже не сильнее, а стабильнее. А это всегда дает карт-бланш и козырь в нервах. Если бы Бойкова с Козловским сорвали первый элемент, я бы сказал про психологию. Но первый параллельный сальхов — чистейший, это не нервы, а просто жизнь и случайность. Я отталкиваюсь от своих воспоминаний. Когда ты делаешь первый четверной, ты на таком драйве идешь, что он тебя гонит вперед. Обычно если разваливаешься, то выскакивает сразу первый элемент. Но они понимают, что они не против Петровой и Тихонова соревнуются, там реальные соперники.

— Последнее: ваше совместное фото с Плющенко — что это было? Вы что-то задумали?

— (Кивает и загадочно улыбается.) Ну это явно все не просто так.

Фигурное катание
Алексей Ягудин
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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