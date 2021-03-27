Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева после объявления оценок за произвольную программу расплакалась, потому что поняла, что у нее будет медаль чемпионата мира-2021.

По итогам соревнований 24-летняя фигуристка выиграла серебро,

— Я себя прекрасно чувствую. Я думала, что будет медаль, поэтому были такие сильные эмоции в kiss&cry. Знала, что ниже третьего не опущусь. Перед чемпионатом старалась не думать о медалях, задача была откатать хорошо и стабильно, это мне практически удалось. Безумно рада исходу соревнований.

— Почему утром не делали прогон программы?

— У нас было достаточно тренировок, я много раз проходила произвольную программу, поэтому сделала то, что мне было нужно, это получилось быстро, все удавалось. Решила, что лучше не растрачивать энергию, раз уж такая тренировка удачная, решила пораньше закончить.

— Какие планы сейчас?

— Будем смотреть, какие дальше могут быть турниры. Сейчас хочется немного отдохнуть и насладиться моментом.

— Не обидно, что не выиграли золото?

— Нет, такого чувства нет, потому что разрыв получился довольно большой, я рада, что я здесь на втором месте, это уже много для меня значит. Эмоции были, потому что я понимала, что на пьедестале, это уже круто. Переживала, что после падения с флипа медаль была упущена. Очень переживала, когда выставляли оценки, потому что я не видела, как выступила Саша, какие баллы у нее. Эмоции переполнили.

— Флип какой-то заколдованный прыжок.

— Я не видела ничьих выступлений, кроме Ани Щербаковой. Но все волновались сегодня, мы рады, что так сложились соревнования для российской сборной. Но было видно, что все переживают чуть больше, чем обычно.

— Ожидали, что расплачетесь?

— Я не думала об этом. Я достаточно спокойной выходила со льда. Обычно я не эмоциональный человек, но тут не смогла сдержаться.

— Алексей Николаевич что сказал?

— Пока еще не успели поговорить, обменивались комплиментами и благодарностями. Анализа не было, только слова радости.

— Довольны судейством?

— Мне оценки ставили хорошие, я пока не анализировала. Рада, что здесь всех хорошо судили. Считаю, что меня да, понравились оценки и исход соревнований.

(Анастасия Плетнева)