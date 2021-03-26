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Туктамышева расплакалась после объявления оценок за произвольную программу на ЧМ

26 марта 2021, 23:41
Елизавета Туктамышева. Фото Первый канал
Елизавета Туктамышева. Фото Первый канал
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заплакала после того, как увидела свои оценки за выступление в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.

24-летняя спортсменка получила за свой прокат 141,60 балла и занимает промежуточное первое место в общем зачете. Туктамышева обеспечила себе медаль на мировом первенстве в Швеции.

Туктамышева является чемпионкой мира-2015, чемпионкой Европы-2015 и бронзовой призеркой чемпионата Европы 2013 года.

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