Серебро на чемпионате мира дает Туктамышевой мотивацию на весь сезон
Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева после завоевания серебярной медали чемпионата мира-2021 призналась, что награда дает ей мотивацию на следующий сезон. По итогам соревнований 24-летняя фигуристка набрала 220,46 балла.
«Этот год был непростым для всех нас. Серебро на чемпионате мира дает мне только мотивацию провести весь следующий сезон успешно и отобраться в Пекин. Я безумно рада, что именно в предолимпийский сезон смогла поехать на чемпионат мира и завоевать серебряную медаль», — сказала Туктамышева.
(Дмитрий Кузнецов)
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю