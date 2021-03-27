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Серебро на чемпионате мира дает Туктамышевой мотивацию на весь сезон

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Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева после завоевания серебярной медали чемпионата мира-2021 призналась, что награда дает ей мотивацию на следующий сезон. По итогам соревнований 24-летняя фигуристка набрала 220,46 балла.

«Этот год был непростым для всех нас. Серебро на чемпионате мира дает мне только мотивацию провести весь следующий сезон успешно и отобраться в Пекин. Я безумно рада, что именно в предолимпийский сезон смогла поехать на чемпионат мира и завоевать серебряную медаль», — сказала Туктамышева.

(Дмитрий Кузнецов)

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

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