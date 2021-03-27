Туктамышева: «Мне понравилось, как судили на чемпионате мира»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая выиграла серебро на чемпионате мира в Швеции, после произвольной программы рассказала о своих эмоциях от оценок. 24-летняя Туктамышева набрала 220,46 балла. Золото завоевала Анна Щербакова, бронза у Александры Трусовой.

«После ошибки на флипе я испугалась, что она будет стоить медали, потому что выступление Саши я не видела. Но, конечно, я очень рада. Не удивилась ли баллам? Могу сказать, что на этом чемпионате действительно мне поставили хорошие баллы, мне понравилось, как судили. По крайней мере, меня точно», — сказала Туктамышева.

(Дмитрий Кузнецов)