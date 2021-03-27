Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировала «СЭ» результаты женской произвольной программы чемпионата мира в шведском Стокгольме.

26 марта весь пьедестал одиночного катания ЧМ заняли спортсменки из России: первая — Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева, третья — Александра Трусова.

«Эти пять четверных войдут в историю. Она единственная, кто на это решился. Это круто! Дебют у Саши удался. Она боролась с опытной Лизой Туктамышевой и проиграла всего 2,5 балла. Меня впечатлило, что именно она первая в произвольной программе. Конечно, Саша ехала за другим калибром медалей. Я ею горжусь! Боец! Для меня самый главный показатель — то, что она единственная исполнила четверные прыжки. Это исторический момент. Эти пять четверных весь мир запомнит надолго! Я очень счастлива, что весь пьедестал состоит из наших девочек. Это тоже войдет в историю!», — сказала Рудковская «СЭ».

(Владимир Пушкарев)