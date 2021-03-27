«Слезы счастья!» Реакция Губерниева на триумф российских фигуристок

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на успех российских фигуристок на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Боже мой, ну какие же умнички! Гордость, невероятный результат! Слезы счастья! Россия, Ра-се-я!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Россиянки заняли три первых места. Победу одержала Анна Щербакова. Второй стала Елизавета Туктамышева. На третьей позиции Александра Трусова.