«Слезы счастья!» Реакция Губерниева на триумф российских фигуристок
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на успех российских фигуристок на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).
«Боже мой, ну какие же умнички! Гордость, невероятный результат! Слезы счастья! Россия, Ра-се-я!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Россиянки заняли три первых места. Победу одержала Анна Щербакова. Второй стала Елизавета Туктамышева. На третьей позиции Александра Трусова.
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