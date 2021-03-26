Трусова не отказывается от участия в командном чемпионате мира

Российская фигуристка Александра Трусова, лидирующая перед последней разминкой чемпионата мира в Стокгольме, уклончиво ответила на вопрос о возможном участии в командном чемпионате, который состоится в середине апреля в Японии.

«От меня ничего не зависит, мне пока никто ничего о командном чемпионате мира не говорил, — сказала Трусова. — Пока не знаю. Весь настрой был на этот чемпионат мира. На нем было сложнее, потому что не было мамы, собак, Дмитрия Сергеевич (Михайлова). Но за полтора дня мне многие звонили и поддержали, помогли настроиться.

Любимый момент в программах? Я наслаждаюсь обеими программами полностью. Но больше люблю, когда в программе есть сложные прыжки, поэтому произвольная мне нравится больше".

Трусова заявила на произвольную программу пять четверных прыжков, из которых без падений выполнила три. За свой прокат она получила 152,38 балла, сумма — 217,20.

(Дмитрий Кузнецов)