Туктамышева упала на тройном флипе в произвольной программе на ЧМ
26 марта 2021, 23:38
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева с падением исполнила произвольную программу на чемпионате мира в Стокгольме.
Она сделала каскад тройной аксель+двойной тулуп через тройку, далее исполнила одиночный тройной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, упала с тройного флипа, каскад двойной аксель+ойлер+тройной аксель с помаркой, тройной лутц, тройной риттбергер.
На данный момент россиянка занимает первое место с результатом 220,46 балла. Она уже обеспечила себе медаль.
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