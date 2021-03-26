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Туктамышева упала на тройном флипе в произвольной программе на ЧМ

26 марта 2021, 23:38
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева с падением исполнила произвольную программу на чемпионате мира в Стокгольме.

Она сделала каскад тройной аксель+двойной тулуп через тройку, далее исполнила одиночный тройной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, упала с тройного флипа, каскад двойной аксель+ойлер+тройной аксель с помаркой, тройной лутц, тройной риттбергер.

На данный момент россиянка занимает первое место с результатом 220,46 балла. Она уже обеспечила себе медаль.

ЧМ по фигурному катанию: Онлайн

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