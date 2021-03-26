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Видео произвольной программы Александры Трусовой на ЧМ по фигурному катанию

22:56
Александра Трусова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Александра Трусова представила произвольную программу на чемпионате мира по фигурному катанию. Российская фигуристка выступала под увертюру из «Ромео и Джульетты» Петра Ильича Чайковского.

Трусова заявила на программу пять четверных прыжков, из которых без падений выполнила три. За свой прокат она получила 152,38 балла, сумма — 217,20.

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