Коган считает достойным выступление мужской команды на чемпионате мира

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган поделился с «СЭ» впечатлениями после мужской произвольной программы на чемпионате мира-2021 в Стокгольме. Россиянин Михаил Коляда занял 5-е место (272,04 балла). Дебютант чемпионата мира Евгений Семененко расположился на 8 строчке с 258,45 баллами.

«У всех мужчин в Стокгольме были абсолютно достойные выступления. Более того, они завоевали максимальную квоту на следующий чемпионат мира. Плюс у нас теперь будет право получить третью квоту на Олимпийские игры. Конечно, можно разбирать программу, если говорить о том, что чего-то не хватило. Но это точно нужно делать не сейчас. Женя Семененко? Он выглядел более чем достойно для дебютанта чемпионата мира. Хочется сказать спасибо всей нашей команде», — сказал Коган «СЭ».

Американский фигурист Нэтан Чен занял перво место, набрав 320,88 балла. Вторым идет японский фигурист Юма Кагияма (291,77), на третьем месте — Юдзуру Ханю (289,18).

(Владимир Пушкарев)