Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая прокомментировала «СЭ» результаты женской произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). По результатам выступлений, весь пьедестал заняли спортсменки из России: первое место — Анна Щербакова, второе — Елизавета Туктамышева, третье — Александра Трусова.

«Небывалый чемпионат мира! Наши девчонки — молодцы! Лиза — это просто что-то! Сидела и плакала вместе с ней! Аня после падения собралась и шикарно откатала. Ей нет равных! Так легко и изящно! Спасибо соперникам, которые полегли штабелями. Очень круто, что весь пьедестал наш. Это радость! Поздравляю Аню с первым титулом чемпионки мира! Лизу — с шикарным возвращением! И Сашу — с тем чудом, что произошло, благодаря чему она заняла третье место», — сказала Слуцкая «СЭ».

Для Анны Щербаковой и Александры Трусовой это дебютный чемпионат мира. Елизавета Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году.

(Константин Колмаков)