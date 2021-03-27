Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал золото Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах на льду на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

«Супер! Конечно, это ожидалось. Я, как и все, кто болеет за Россию, очень счастлив. Вика с Никитой большие молодцы! Они катались последними, поэтому важно было справиться с волнением и откататься чисто. У судей не было ни малейшего повода к ним придраться. Они откатали блестяще. Я поздравляю Жулина и всю его команду. Они на сегодняшний день не только самая красивая пара, но и самые сильные спортсмены. Они — чемпионы мира!», — сказал Костомаров «СЭ».

До сегодняшнего дня в этом виде программы россияне побеждали последний раз в 2009 году.

(Владимир Пушкарев)