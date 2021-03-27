Жулин вспомнил Навку и Костомарова, комментируя победу российских танцоров на ЧМ
Александр Жулин, тренер российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, прокомментировал победу пары в танцах на льду на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Их результат составил 221,17 балла.
«Эмоции потрясающие! Ребята просто красавцы. Откатали как нужно, я сегодня ими очень доволен. Получилось ли все сегодня? Всегда есть какие-то нюансы, но в целом прокат был очень хорош.
Если говорить об итогах турнира для нас, то мы хорошо выступили и в короткой, и в произвольной. Мы — вторые чемпионы мира после Навки и Костомарова, что меня очень радует", — сказал Жулин «СЭ».
Татьяна Навка и Роман Костомаров дважды становились чемпионами мира в танцах на льду.
(Данил Алешин)
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