Авербух оценил выступление Загорски и Гурейро в ритм-танце на чемпионате мира

Российский хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро в ритм-танце на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Здорово. Очень хороший прокат. Эта пара хорошо прогрессируют в этом сезоне. Поднялся уровень программ в целом. Мне понравилось выступление, оно очень плавное и без резких движений. Все оценки, слава богу, хорошие, хотя во время проката дорожки шагов отправляли на пересомотр. Видно, что нервничали, но справились.

Твиззлы, скорость на шикарном уровне. Может было чувство, что ребята придерживают себя, но это чемпионат мира, ошибка будет много стоить», - сказал Авербух в эфире «Первого канала».

Российская танцевальная пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро набрала 75,58 балла за ритм-танец и занимают первое промежуточное место.