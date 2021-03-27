Произвольная программа Туктамышевой на ЧМ. Видео

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала третий результат в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Она набрала 141,60 балла. В итоге 24-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль.

Туктамышева завоевала первую медаль на чемпионате мира после победы в 2015 году.

По результатам выступлений весь пьедестал заняли спортсменки из России: первое место — Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева, замыкает тройку — Александра Трусова.

Для Щербаковой и Трусовой это дебютный чемпионат мира. Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году.