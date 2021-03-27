Главная соперница российских фигуристок объяснила поражение на ЧМ часовыми поясами

Главная соперница российских фигуристок на чемпионате мира Рика Кихира после произвольной программы объяснила причины провала журналистам. 18-летняя Кихира заняла итоговое седьмое место в 14,5 балла от подиума.

Первое место на мировом первенстве в шведском Стокгольме заняла россиянка Анна Щербакова. Ее соотечественницы — Елизавета Туктамышева (вторая), а Александра Трусова — третья.

— Теперь я начну работу с нуля, — сказала Кихира. — Я решила после тренировки, что не буду делать сальхов. У меня не было достаточно времени для него, предпочла два акселя. Было определенное давление, но я была ментально сфокусирована. А вот мое тело было сонным, я не смогла адаптироваться к часовому поясу.

Работа с Орсером? Я сейчас не думаю об этом. Подумаю после возвращения в Японию. У меня был единственный фокус — на этом турнире.

Что думаю о Пекине после такого выступления россиянок? Я должна работать над компонентами и иметь достаточно времени, чтобы каждый день катать свои программы. Пекин — пока немного в тени моего внимания, он там, в будущем. Мне нужно больше тренироваться, я планирую вставлять два четверных в произвольную программу. И по крайней мере я должна заранее знать, в какое время проходят соревнования.

(Дмитрий Кузнецов)