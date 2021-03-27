Россия впервые заняла весь пьедестал почета на чемпионате мира в женском одиночном катании
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Россия впервые заняла весь пьедестал почета на чемпионате мира в женском одиночном катании.
На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) завершились соревнования женщин. Все медали в активе россиянок.
Первое место заняла Анна Щербакова. Второй стала Елизавета Туктамышева. На третьей позиции Александра Трусова.
Впервые в истории россиянкам удалось занять весь пьедестал почета в женском одиночном катании. Ни одной стране ранее этого достичь не удалось.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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