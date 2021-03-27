Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / результаты Фото Медальный зачет
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Россия впервые заняла весь пьедестал почета на чемпионате мира в женском одиночном катании

00:20
Анна Щербакова. Фото AFP
Анна Щербакова. Фото AFP
Теги:

Россия впервые заняла весь пьедестал почета на чемпионате мира в женском одиночном катании.

На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) завершились соревнования женщин. Все медали в активе россиянок.

Первое место заняла Анна Щербакова. Второй стала Елизавета Туктамышева. На третьей позиции Александра Трусова.

Впервые в истории россиянкам удалось занять весь пьедестал почета в женском одиночном катании. Ни одной стране ранее этого достичь не удалось.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...