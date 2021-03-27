Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / результаты Фото Медальный зачет
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Елизавета Туктамышева: «Без четверных бороться за медаль Олимпиады будет нереально»

01:46
Теги:

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила важность четверных прыжков для борьбы за медаль Олимпиады.

«За это межсезонье девочки еще выучат четверные, так что без них бороться за медаль Олимпиады будет нереально, — сказала спортсменка. — Так что, конечно, они мне будут нужны. Конкуренция в женском катании растет, как у мужчин. И количество, и качество важно».

Туктамышева заняла второе место на чемпионате мира. Победила Анна Щербакова, третьей стала Александра Трусова.

(Дмитрий Кузнецов)

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...