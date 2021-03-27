Елизавета Туктамышева: «Без четверных бороться за медаль Олимпиады будет нереально»
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила важность четверных прыжков для борьбы за медаль Олимпиады.
«За это межсезонье девочки еще выучат четверные, так что без них бороться за медаль Олимпиады будет нереально, — сказала спортсменка. — Так что, конечно, они мне будут нужны. Конкуренция в женском катании растет, как у мужчин. И количество, и качество важно».
Туктамышева заняла второе место на чемпионате мира. Победила Анна Щербакова, третьей стала Александра Трусова.
(Дмитрий Кузнецов)
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