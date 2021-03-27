Елизавета Туктамышева: «Без четверных бороться за медаль Олимпиады будет нереально»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила важность четверных прыжков для борьбы за медаль Олимпиады.

«За это межсезонье девочки еще выучат четверные, так что без них бороться за медаль Олимпиады будет нереально, — сказала спортсменка. — Так что, конечно, они мне будут нужны. Конкуренция в женском катании растет, как у мужчин. И количество, и качество важно».

Туктамышева заняла второе место на чемпионате мира. Победила Анна Щербакова, третьей стала Александра Трусова.

(Дмитрий Кузнецов)