Анна Щербакова: «Безумно счастлива, что все так закончилось»

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала свое выступление на чемпионате мира в шведском Стокгольме. Она заняла первое место.

«Друг друга мы уже поздравили, мы друг друга понимаем, — сказала Щербакова. — Завтра у нас обширная программа — позавтракать... И можно посмотреть мальчиков. Мы безумно довольны расписанием, что можно наконец-то пойти спокойно посмотреть мальчиков и танцоров и поболеть за них. Это главное. Не ожидала, что все так закончится.

По поводу баллов — мне важен мой прокат, и после проката важно место. Я могу рассуждать о прокате — я не всем довольна в нем, но я боролась до последнего за каждый элемент, старалась не отдавать. И я безумно счастлива, что все так закончилось, я не ожидала такого исхода.

Я хотела приехать на чемпионат мира с максимальным контентом, как на турниры в прошлом году. В какой-то момент оказалось, что с тремя четверными я не смогу откатать — хотелось все бросить, опустить руки. Но потом я поняла, что надо отбросить максимализм и приложить все усилия в данных условиях. Четверной у меня, к сожалению, не получился, но в следующем году я буду со своим максимально возможным контентом. Четверные, конечно, на Олимпиаде понадобятся. Конкуренция очень высокая».

Российские фигуристки заняли три первых места. Второй стала Елизавета Туктамышева, третьей — Александра Трусова.

(Дмитрий Кузнецов)