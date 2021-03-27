Трусова рассказала, сколько четверных она хочет делать
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, сколько четверных прыжков она планирует делать на ближайших соревнованиях.
«Мой план на всех соревнованиях — делать пять четверных, — сказала Трусова. — Дальше — посмотрим. Четверные, конечно, нужны на Олимпиаде. У меня всегда они были вне зависимости от соревнования, и мой план был — делать пять четверных. А дальше... посмотрим».
Трусова заняла третье место на чемпионате мира. Победила Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева.
(Дмитрий Кузнецов)
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