Трусова рассказала, сколько четверных она хочет делать

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, сколько четверных прыжков она планирует делать на ближайших соревнованиях.

«Мой план на всех соревнованиях — делать пять четверных, — сказала Трусова. — Дальше — посмотрим. Четверные, конечно, нужны на Олимпиаде. У меня всегда они были вне зависимости от соревнования, и мой план был — делать пять четверных. А дальше... посмотрим».

Трусова заняла третье место на чемпионате мира. Победила Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева.

(Дмитрий Кузнецов)