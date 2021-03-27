Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / результаты Фото Медальный зачет
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Трусова рассказала, сколько четверных она хочет делать

01:52
Теги:

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, сколько четверных прыжков она планирует делать на ближайших соревнованиях.

«Мой план на всех соревнованиях — делать пять четверных, — сказала Трусова. — Дальше — посмотрим. Четверные, конечно, нужны на Олимпиаде. У меня всегда они были вне зависимости от соревнования, и мой план был — делать пять четверных. А дальше... посмотрим».

Трусова заняла третье место на чемпионате мира. Победила Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева.

(Дмитрий Кузнецов)

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...