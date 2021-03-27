«Девочки, вы просто космос». Валиева отреагировала на выступление россиянок на ЧМ

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева поздравила российских фигуристок с успешным выступлением на ЧМ в Стокгольме.

Россиянки заняли весь пьедестал почета в одиночном катании: Анна Щербакова заняла первое место, Елизавета Туктамышева — второе, Александра Трусова — третье.

«Впервые весь пьедестал чемпионата мира у России. Девочки, вы просто космос», — написала Валиева в Instagram.