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«Девочки, вы просто космос». Валиева отреагировала на выступление россиянок на ЧМ

14:34
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева поздравила российских фигуристок с успешным выступлением на ЧМ в Стокгольме.

Россиянки заняли весь пьедестал почета в одиночном катании: Анна Щербакова заняла первое место, Елизавета Туктамышева — второе, Александра Трусова — третье.

«Впервые весь пьедестал чемпионата мира у России. Девочки, вы просто космос», — написала Валиева в Instagram.

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