«Девочки, вы просто космос». Валиева отреагировала на выступление россиянок на ЧМ
14:34
Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева поздравила российских фигуристок с успешным выступлением на ЧМ в Стокгольме.
Россиянки заняли весь пьедестал почета в одиночном катании: Анна Щербакова заняла первое место, Елизавета Туктамышева — второе, Александра Трусова — третье.
«Впервые весь пьедестал чемпионата мира у России. Девочки, вы просто космос», — написала Валиева в Instagram.
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