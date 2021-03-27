Российский комментатор Журанков назвал международный союз конькобежцев неповоротливой организацией

Российский комментатор Андрей Журанков в прямом эфире YouTube-канала «СЭ» прокомментировал решение федерации фигурного катания на коньках России провести ряд национальных стартов для замены отмененных международных соревнований.

«Я против таких формулировок, что наша федерация будто пожертвовала ради соревнований здоровьем своих спортсменов, — сказал Журанков. — Потому что наша федерация действовала точно в рамках закона. Иначе и сейчас на чемпионат мира ездить не нужно было бы, ведь у нас тут третья волна на подходе, вот если бы у нас был жесткий локдаун и федерация была ровно в тех же рамках, что и вся страна. При этом федерация соблюдала, по крайней мере старалась соблюдать все карантины, контролировала тесты спортсменов.

Понятно, что была у нас жесткая ситуация, люди болели, но кто вообще вам сказал, что ребята именно на соревнованиях заболели? Я вот 30 января сам заболел и кто поймет, кто мне скажет, где я заболел вообще, на работе или где-то в магазине подхватил корону. Поэтому я бы не стал говорить, что федерация как-то пожертвовала своим здоровьем ради чемпионата мира. Начнем с того, что мы не знали будет ли вообще чемпионат мира. Еще в декабре все были уверены, что его не буде, поскольку ISU настолько неповоротливая у нас организация, они не могли с одного бока на бок перевернутся. Так что надо наша федерация пыталась как могла сохранить нормальный сезон для фигуристов и возможность им выигрывать в том числе и какие-то призовые".

(Рустам Имамов)