Путин поздравил российских фигуристок с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристок Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову с успешным выступлением на чемпионате мира в Стокгольме.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Впервые в истории весь пьедестал почета в женском фигурном катании за Россией! Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы. Уверен, этот успех, в основе которого многолетние тренировки и труд ваших наставников, станет еще одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм», — говорится в телеграмме.

Напомним, Щербакова впервые в карьере стала победительницей чемпионата мира. Второе место заняла Туктамышева, третье — Трусова.

Кроме того, Путин отметил, что победа на ЧМ — отличный подарок на день рождения. Щербаковой 28 марта исполнится 17 лет.

«Победа на чемпионате мира стала отличным подарком к вашему дню рождения», — добавил глава государства.