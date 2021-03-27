Чемпионы мира Синицина и Кацалапов нацелены на золото Олимпийских игр

Победители чемпионата мира по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов на пресс-конференции после произвольного танца сказали о своей главной цели на следующий сезон — золоте Олимпиады в Пекине.

— Олимпийские игры — соревнования, о которых мечтаешь с детства. И тогда, и сейчас мечтаешь стоять на высшей ступеньке пьедестала. Я не верю в приметы и никогда не говорю заранее, но мечты равны цели, а они самые высокие, нужно только много работать и немного удачи, — сказал Кацалапов.

В субботу, 27 марта, в Стокгольме Синицина и Кацалапов впервые в карьере стали чемпионами мира. Кацалапов, выступая с предыдущей партнершей Еленой Ильиных, выиграл золото Олимпиады-2014 в командных соревнованиях.

(Анастасия Плетнева)