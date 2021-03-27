Синицина и Кацалапов готовились к худшему на чемпионате мира по фигурному катанию

Чемпионы мира-2021 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали об организации турнира в шведском Стокгольме.

— Готовились к худшему, но получили великолепный чемпионат. Все правила и ограничения были предусмотрены, но, тем не менее, чувствовалась некоторая свобода. Единственное, нельзя было выходить на улицу, но мы и все ребята с этим справились. Было место, где можно было подышать воздухом. Не было проблем с питанием, все делали в назначенное время тесты, все контролировалось на максимуме. Не хватало зрителей, остальное все было на высшем уровне, — сказали Синицина и Кацалапов.

В последний раз до этого российский танцевальный дуэт завоевывал золотую награду чемпионата мира в 2009 году. Тогда победителями стали Оксана Домнина и Максим Шабалин.

(Анастасия Плетнева)