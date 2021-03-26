Траньков поздравил Мишину и Галлямова с победой на дебютном чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поздравил российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой на чемпионате мира в Стокгольме.

«Спустя восемь лет золото в парном катании снова в России! Это главное! А когда-то мы с Татьяной (Волосожар - Ред.) через восемь лет после Тотьмяниной — Маринина привозили победу. Круговорот.

Александр, Анастасия, вы – бомба! И сегодня корона ваша по праву. Остальным же остается продолжать работать», – написал Траньков в Instagram.

Российская спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые дебютировали в этом сезоне на взрослом уровне, выиграли золото на чемпионате мира в Стокгольме. Они набрали 227,59 очков по итогам короткой и произвольной программ.

Это первая золотая медаль чемпионата мира за восемь лет. В 2013 победу одержали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Бронза — у еще одной пары из России, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский набрали 217,63.