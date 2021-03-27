Александр Горшков считает, что российские фигуристы достойно выступили на чемпионате мира

Российские спортсмены достойно выступили на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, считает президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

«Чемпионат был довольно сложным, уже начиная с организационных моментов, вызванных пандемией и карантинными мерами, — цитирует Горшкова ТАСС. — Все спортсмены и тренеры оказались в довольно непривычных условиях, но все наши фигуристы выступили достойно, все без исключения. Самые искренние слова поздравлений и благодарности хочу высказать нашим фигуристам и тренерам, особые поздравления чемпионам: Ане Щербаковой, Насте Мишиной и Саше Галлямову, Вике Синициной и Никите Кацалапову. Вика с Никитой поставили замечательную точку в конце этого чемпионата».

Российские фигуристы выиграли золотые медали в трех из четырех соревновательных видах турнира. Чемпионами мира стали Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.