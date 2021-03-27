Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов поделились первыми эмоциями после своей победы в танцах на льду на чемпионате мира в Швеции. Спортсмены рассказали, как справлялись с проблемами со здоровьем в последние месяцы.

— Эта медаль много значит для нас, очень дорогая, — сказал Кацалапов. — Мы шли к ней через много трудностей, особенно в этом году. Не только мы, а все спортсмены. Медаль означает то, что может еще лучше, больше работать. На Олимпиаду задумки есть, частично можем знать, какой будет танец, но будем думать после чемпионата мира после небольшого отдыха. Конкретного плана пока нет.

— Вика, последние несколько месяцев были сложными для вас. Что означает эта победа?

— Действительно, было тяжелое время, но все позади. Мы отлично себя чувствуем, я отлично себя чувствую. Отлично поработали, соскучилась по льду и соревнованиям, с наслаждением тренировалась, выходила на лед каждый день смотря в глаза Никите, доверяя тренерам. Счастлива быть здесь и тем, как закончились эти соревнования.

(Анастасия Плетнева)