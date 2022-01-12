Ягудин доволен выступлением Семененко в короткой программе на чемпионате Европы

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление Евгения Семененко на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«Браво! Таким мы привыкли его видеть. Такие программы — легкие, прекрасно сделанные, привыкли комментировать в прошлом сезоне. В этом — немного скомканные. Но это день вчерашний. День сегодняшний — легко, элегантно, на высоком, профессиональном уровне.

Каскад, с которого началась программа — настолько легко был выполнен. От меня лично — на все +4, +5. На четверном сальхове поборолся. Единственное, что меня немного смущает — дорожка шагов, третьего уровня. Все остальное — четвертого», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

За короткую программу Семененко набрал 99,04 балла и занимает второе промежуточное место.