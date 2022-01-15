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15 января, 23:42

Щербакова: «Приехала в нормальной форме, просто меня выбила из себя короткая программа»

Дмитрий Кузнецов
,  
Сергей Федоров

Российская фигуристка Анна Щербакова оценила свое выступление на чемпионате Европы в Таллине.

«Я приехала сюда в нормальной форме, просто меня выбила из себя короткая программа. Вчерашний день был в тумане, я приходила в себя. В целом не могу сказать, что с моей формой есть какие-то проблемы, так что сегодняшний прокат — это не случайность и не что-то из ряда вон выходящее.

На меня давил не столько отбор на Олимпиаду, а скорее к ЧЕ все так накалилось. Если честно, впервые не читала новости про себя. Возможно, это тоже приходит все с опытом.

Глобально за два дня ничего не изменилось. Просто я впервые была настолько разочарована после короткой. Наверное, день перерыва был для меня решающим.

Можно ли такой контент с одним четверным оставить на Олимпиаду? Ответ будет банальным. У меня контент зависит не от важности турнира, а от моей формы. Мне очень важен чистый прокат. Если буду готова исполнить более сложный набор чисто, обязательно его набор. На сегодняшний день я поняла, что справлюсь с таким набором», — заявила Щербакова.

По сумме двух программ она набрала 237,42 балла и заняла итоговое второе место.

Анна Щербакова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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