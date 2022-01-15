Трусова: «Мне не важно место, хотелось откатать чисто и короткую, и произвольную программу»
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление на чемпионате Европы.
— Как настроение?
— У меня всегда нормальное.
— Даже сейчас? Не хотелось лучшего результата, чем третье место?
— Мне хотелось откатать чисто и короткую, и произвольную программу. Все остальное не так важно. Как всегда, буду работать, надеюсь, откатаю.
— А для вас вообще имеет значение, второе место или третье?
— Нет, я же только что сказала — мне не важно место, мне важно откатать чисто.
— Почему тогда не получилось?
— Могу только сказать, что, возможно, лутц не получился из-за того, что перед этим не получился тулуп, я шла в определенном темпе, и когда упала, он сбился. Думаю, из-за этого.
— По физическому состоянию нареканий нет?
— Я себя чувствую хорошо. Ничего мне не мешает.
Трусова заняла третье место на ЧЕ, набрав по сумме двух программ 234,36 балла. Первой стала Камила Валиева (259,06), а серебро завоевала Анна Щербакова (237,42).