Трусова: «Мне не важно место, хотелось откатать чисто и короткую, и произвольную программу»

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление на чемпионате Европы.

— Как настроение?

— У меня всегда нормальное.

— Даже сейчас? Не хотелось лучшего результата, чем третье место?

— Мне хотелось откатать чисто и короткую, и произвольную программу. Все остальное не так важно. Как всегда, буду работать, надеюсь, откатаю.

— А для вас вообще имеет значение, второе место или третье?

— Нет, я же только что сказала — мне не важно место, мне важно откатать чисто.

— Почему тогда не получилось?

— Могу только сказать, что, возможно, лутц не получился из-за того, что перед этим не получился тулуп, я шла в определенном темпе, и когда упала, он сбился. Думаю, из-за этого.

— По физическому состоянию нареканий нет?

— Я себя чувствую хорошо. Ничего мне не мешает.