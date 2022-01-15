Щербакова показала лучший результат в произвольной программе за карьеру

Российская фигуристка Анна Щербакова на чемпионате Европы в Таллине обновила личный рекорд в произвольной программе. За выступление россиянка набрала 168,37 балла.

Предыдущий личный рекорд составлял 165,05 балла. Такой результат она показала на этапе «Гран-при» в Италии.

По итогам чемпионата Европы Щербакова завоевала серебряную медаль (237,42). Она уступила только Камиле Валиевой, набравшей по сумме программ 259,06 балла.