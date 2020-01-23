ВАДА не против публичного рассмотрения дела РУСАДА

ВАДА пока не возражает против открытого рассмотрения судебного спора с РУСАДА, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергея Хрычикова. 9 января ВАДА уведомило Спортивный арбитражный суд в Лозанне о споре с РУСАДА, поскольку российское агентство не согласилось с лишением статуса соответствия международному кодексу. К процессу также присоединились международные и российские олимпийские и паралимпийские комитеты, десятки российских спортсменов и другие организации, чьи интересы затрагивает решение ВАДА.

— ВАДА ничего не имеет против открытого рассмотрения дела, за что выступил ряд заинтересованных сторон. Но все будет зависеть от контекста, от того, какие свидетели будут участвовать в деле. Нельзя допустить, чтобы они подверглись риску, — цитирует ТАСС Хрычикова.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию под руководством Тэйлора и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

Санкции пока не вступили в силу до решения CAS.