Титов дисквалифицирован за употребление бромантана

Хоккеист Александр Титов дисквалифицирован на 4 года за употребление бромантана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

28-летний хоккеист признан виновным в нарушении пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена). Срок отстранения отсчиитывается с 3 октября 2017 года, вернуться в спорт он сможет 2 октября 2021 года.

В РУСАДА отметили, что Титов также нарушил пункт 2.5. Общероссийских антидопинговых правил ("фальсификация").

Последний раз Титов выходил на лед в сезоне-2017/18 в составе клуба ВХЛ "Дизель". В КХЛ он защищал цвета "Металлурга" из Новокузнецка, проведя в сезоне-2016/17 25 матчей и набрав 4 (1+3) очка.

Самый громкий случай с употреблением бромантана в российском спорте произошел с однофамильцем Александра Титова: бывший капитан "Спартака" Егор Титов был отстранен на один сезон-2004.