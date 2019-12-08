Маргарита Пахноцкая: «Решение ВАДА не будет отличаться от того, что рекомендовал комитет по соответствию»

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая поделилась опасениями перед назначенным на 9 декабря заседанием исполкома Всемирного антидопингового агентства.

— Я на 95 процентов уверена, что решение не будет отличаться от того, что рекомендовал комитет по соответствию. Мы со своей стороны изучаем возможность воспользоваться правом не согласиться с вердиктом исполкома, — цитирует Пахноцкую ТАСС. — Главное для РУСАДА — помочь нашим чистым спортсменам, которые могут пострадать.

Мы хотим, чтобы все понимали, что РУСАДА в своей юрисдикции сделало все возможное, чтобы предотвратить и не допустить того, что произойдет в ближайший понедельник. И сейчас мы хотим попытаться использовать последнюю возможность, чтобы минимизировать негативные последствия решения исполкома ВАДА для наших честных спортсменов.

— По вашим прогнозам, исполком WADA 9 декабря примет жесткое решение в отношении РУСАДА.

— Да, это так. В тот же или на следующий день мы получим от ВАДА текст этого решения. Мы с Юрием Ганусом на днях обсуждали этот вопрос и пришли к мнению, что ради сохранения достоинства наших спортсменов соглашаться с нашим наказанием нельзя.

А так, у нас есть поручение от совета учредителей включить пункт об обсуждении будущего решения исполкома ВАДА в повестку ближайшего заседания наблюдательного совета, которое запланировано на 19 декабря. Хотя решение о принятии или непринятии санкций ВАДА вправе принять и генеральный директор, который также относится к органам управления.

— Уже сейчас можно говорить, что судьба российского спорта будет решаться в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

— Все расходы, которые не предусмотрены текущим бюджетом РУСАДА, должно гарантировать правительство РФ. Нам потребуются юристы с безупречной репутацией. Если мы привлечем адвокатов, имеющих неоднозначный послужной список, то это только навредит делу. Это должны быть люди, к которым нет вопросов ни в России, ни за рубежом. И нам нужны очень сильные юристы, потому что не очевидно, на чем должна основываться линия защиты в данной ситуации.