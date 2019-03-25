Австрийскому полицейскому предъявили обвинение за утечку видео по делу о допинг-скандале

В Инсбруке (Австрия) местному полицейскому предъявили обвинение в злоупотреблении служебным положением. Предполагается, что по его вине произошла утечка видео, свидетельствующего о нарушении антидопинговых правил.

Как информирует АР, полицейский признался в том, что распространил видео в чате в одном из мессенджеров. После этого оно появилось в социальных сетях и на веб-сайтах.

На видео австрийский лыжник Макс Хауке, которому, видимо, переливают кровь во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зефельде (Австрия). Хауке был одним из пяти лыжников, которых арестовали во время операции по борьбе с допингом в Зефельде и немецком Эрфурте.

Имя полицейского не называется. Если его признают виновным, ему грозит до трех лет тюрьмы.