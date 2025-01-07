13 россиян находятся под допинг-контролем World Athletics

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) сократила представительство россиян в своем пуле допинг-тестирования почти в три раза, сообщает ТАСС.

В новом международном пуле тестирования, сейчас находятся 13 россиян, в четвертом квартале 2024 года под пристальным контролем Международной ассоциации легкоатлетических федераций находилось 38 спортсменов с российскими паспортами.

В международном пуле допинг-тестирования сохраняют места :Полина Кнороз (прыжки с шестом), Эльвира Чепарева, Клавдия Афанасьева, Василий Мизинов, Сергей Кожевников и Рейхан Каграманова (все — спортивная ходьба), Мария Ласицкене, Данил Лысенко и Наталья Спиридонова (все — прыжки в высоту), Валерий Пронкин и Софья Палкина (оба — метание молота), Полина Ткалич и Кристина Макаренко (обе — бег).

Спортсмены, включенные в международный пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.