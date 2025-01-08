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Сегодня, 16:39

В ВАДА не подтвердили, что Россия погасила долги по членским взносам

Сергей Ярошенко
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) прокомментировало информацию о том, что Россия заплатила долги по членским взносам за 2023 и 2024 годы.

«У нас нет такой информации», — приводит слова агентства «ВсеПроспорт».

Ранее министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что Россия заплатила все членские взносы в ВАДА, то есть долгов по взносам за 2023 и 2024 годы нет.

В конце декабря сообщалось, что задолженность России по членским взносам за 2024 год составляла 1 335 860 долларов, за 2023 год — 1 213 786 долларов.

Источник: ВсеПроСпорт
Михаил Дегтярев
ВАДА
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