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Сегодня, 12:12

США являются самым большим должником ВАДА за 2024 год, Россия — вторая

Ана Горшкова
Корреспондент
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США находятся на первом месте в списке должников, не выплативших Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) взносы за 2024 год, сообщает ТАСС. На второй строчке находится Россия.

Американцы должны ВАДА за 2024 год 3,62 миллиона долларов. Задолженность России год составляет 1,33 миллиона долларов. При этом российская сторона до сих пор не погасила долг за 2023 года в размере 1,21 миллиона долларов.

В топ-5 должников ВАДА также входят Испания (693,8), четвертую — Кувейт (270,4) и Бразилия (109,3).

5 декабря генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявлял, что в 2025 году организация может не получит взнос от России. Глава антидопингового агентства Витольд Банька выражал надежду, что США выплатят ежегодный взнос.

США могут лишить права проведения Олимпиады-2028 из-за конфликта с&nbsp;ВАДА. Американцы отказываются финансировать ВАДА. У США теперь отберут Олимпиаду-2028?
Источник: ТАСС
ВАДА
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