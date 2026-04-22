В World Aquatics не стали комментировать отказ Польши пускать россиян на чемпионат Европы по прыжкам в воду

В Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) отказались от комментариев об отказе Польши впускать российских и белорусских спортсменов в страну на чемпионат Европы по прыжкам в воду в 2027 году.

О желании Польши ограничить участие российских и белорусских спортсменов 18 апреля заявила президент Польской федерации плавания Отыля Енджейчак.

«Поскольку мы не были осведомлены об этой ситуации ранее, World Aquatics не может дать комментарии», — приводит РИА «Новости» ответ пресс-службы World Aquatics.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду 2027 года должен пройти в польском городе Рыбник.

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