Чемпионат Европы по водным видам спорта: медальный зачет на 11 августа
Во вторник, 11 августа, в Париже завершился очередной соревновательный день чемпионата Европы по водным видам спорта 2026 года.
Сборная России завоевала три медали в плавании: Егор Корнев стал чемпионом на дистанции 50 м баттерфляем, Иван Кожакин занял второе место на 100 м брассом, а Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова стали третьими в смешанной комбинированной эстафете 4x100 м.
Россия с семью золотыми, пятью серебряными и шестью бронзовыми наградами занимает четвертое место в медальном зачете. Первую позицию занимает Италия, вторую — Великобритания, третью — Германия.
Медальный зачет чемпионата Европы на 11 августа: золото — серебро — бронза (всего):
1. Италия — 9-8-11 (28)
2. Великобритания — 9-2-5 (16)
3. Германия — 7-6-8 (21)
4. Россия — 7-5-6 (18)
5. Украина — 2-1-3 (6)
6. Греция — 2-0-0 (2)
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Чемпионат Европы завершится 16 августа.
Чемпионат Европы по водным видам спорта: последние новости соревнований в 2026 году, расписание, результаты и статистика