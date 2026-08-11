Чемпионат Европы по водным видам спорта: медальный зачет на 11 августа

Во вторник, 11 августа, в Париже завершился очередной соревновательный день чемпионата Европы по водным видам спорта 2026 года.

Сборная России завоевала три медали в плавании: Егор Корнев стал чемпионом на дистанции 50 м баттерфляем, Иван Кожакин занял второе место на 100 м брассом, а Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова стали третьими в смешанной комбинированной эстафете 4x100 м.

Россия с семью золотыми, пятью серебряными и шестью бронзовыми наградами занимает четвертое место в медальном зачете. Первую позицию занимает Италия, вторую — Великобритания, третью — Германия.

Медальный зачет чемпионата Европы на 11 августа: золото — серебро — бронза (всего):

1. Италия — 9-8-11 (28)

2. Великобритания — 9-2-5 (16)

3. Германия — 7-6-8 (21)

4. Россия — 7-5-6 (18)

5. Украина — 2-1-3 (6)

6. Греция — 2-0-0 (2)

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Чемпионат Европы завершится 16 августа.

Чемпионат Европы по водным видам спорта: последние новости соревнований в 2026 году, расписание, результаты и статистика