Губерниев рассказал об отношении к российским спортсменам на ЧЕ: «Мы — полноправные члены этой водной семьи»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» рассказал об отношении к российским спортсменам на чемпионате Европы по водным видам спорта.

«Надо обратить внимание, как наших спортсменов принимают. Как равных. Разговоры о якобы созданных невыносимых для нас условиях — это ерунда. Политики могут что-то говорить, но у спортивной семьи никаких проблем нет. Люди общаются, фотографируются и поздравляют друг друга. Мы — полноправные члены этой водной семьи. Да, в синхронном плавании оценки судей не всегда справедливые и при прочих равных нам необходимо быть сильнее, но когда было иначе?» — сказал Губерниев «СЭ».

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе — в официальном зачете они обозначены как Neutral Athletes B. Российская команда располагается на 4-м месте, имея в активе 20 медалей (7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. В программу турнира входят соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, плаванию на открытой воде и хай-дайвингу.