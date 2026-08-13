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Плавание

13 августа, 20:00

Губерниев о результатах на ЧЕ: «Есть куда стремиться, могли бороться за медали более высокого достоинства»

Дарик Агаларов
корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах российской команды на чемпионате Европы по водным видам спорта.

«Команда выступает хорошо, выигрывает медали, устанавливает рекорды. Совсем юное поколение плавает. В плане результата есть куда стремиться, могли бороться за медали более высокого достоинства. Но ребята — молодцы. И эмоции великолепные, говорящие о том, что спорт прекрасен. Очень хороша наша плавательная молодежь!» — сказал Губерниев «СЭ».

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе — в официальном зачете они обозначены как Neutral Athletes B. Российская команда располагается на 4-м месте, имея в активе 20 медалей (7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. В программу турнира входят соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, плаванию на открытой воде и хай-дайвингу.

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Плавание
Дмитрий Губерниев
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