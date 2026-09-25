European Aquatics в октябре обсудит возможность проведения ЧЕ-2028 в Казани

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что руководство Европейской федерации плавания (European Aquatics) в середине октября посетит Россию для обсуждения возможного проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года в Казани.

«Мы ориентируемся, что в середине октября руководство European Aquatics приедет и в Москву, и в Казань. Будем с ними общаться на тему 2028 года. Пока [чемпионат], как я заявлял, в календаре — это больше уже решение руководства European Aquatics, там не один человек принимает решения. Послушаем, пообщаемся, мы готовы», — цитирует Леонова ТАСС.

По словам министра, Татарстан заинтересован в проведении соревнований.

«Мы заинтересованы, чтобы после большого перерыва чемпионат Европы вернулся в Россию, в Казань. Но решение не за нами, а за европейской федерацией. Руководство сюда и приезжает, чтобы все эти детали обсудить», — добавил Леонов.

Казань должна была принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2024 году, однако турнир в России не состоялся.

Казань должна была принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2024 году, однако соревнования в России не состоялись.

В апреле 2026 года World Aquatics сняла ограничения для взрослых российских спортсменов, разрешив им выступать на своих соревнованиях с национальными флагом, гимном и формой.

На турнирах European Aquatics россияне в первой половине 2026 года продолжали выступать в нейтральном статусе. Европейская федерация отложила переход к новым правилам World Aquatics до 1 сентября 2026 года.

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