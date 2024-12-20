Нет соединения со Steam: в чем проблема и как ее решить
Периодически пользователи Steam сталкиваются с ситуацией, когда клиент не может установить соединение с интернетом, при этом сама Сеть работает безотказно. Ошибка не позволяет запустить игры и установить обновления.
Ниже мы рассмотрим возможные причины и предложим решения, которые помогут восстановить нормальную работу приложения.
Как исправить ошибку «Нет соединения со Steam»
Существует несколько факторов, из-за которых Steam не может установить соединение с интернетом:
— Проблемы со Steam. Сбои в соединении могут возникать из-за обновлений и битых файлов приложения.
— Настройки антивируса и фаервола. Иногда программы безопасности могут расценивать Steam как опасный объект и блокировать соединение.
— Изменение настроек DNS. Использование нестандартных DNS-серверов может привести к сбоям соединения со Steam.
— Проблемы с маршрутизатором. Некорректные настройки роутера также могут стать причиной того, что Steam не может подключиться к вашей Сети.
Перезапустите Steam
Банальное, но первоочередное решение. Закройте Steam и запустите его заново. Иногда этого бывает достаточно для устранения временных сбоев.
Проверьте настройки брандмауэра и антивируса
Убедитесь, что Steam не заблокирован вашим брандмауэром или антивирусом:
1. Откройте настройки вашего антивируса или брандмауэра.
2. Найдите раздел с фильтрацией приложений.
3. Добавьте Steam в список исключений.
Измените настройки DNS
Иногда проблема может быть связана с DNS. Попробуйте переключиться на общедоступные серверы. Например, на Google 8.8.8.8 и 8.8.4.4.
— Откройте «Центр управления сетями и общим доступом».
— Найдите вашу сеть и зайдите в ее свойства.
— Выберите «IP версии 4 (TCP/IPv4)» и укажите необходимые DNS-серверы.
Перезапустите маршрутизатор
Неполадки с маршрутизатором также могут вызывать неудачи в соединении. Попробуйте отключить питание роутера на несколько секунд и затем подключить его обратно. После перезагрузки проверьте работоспособность Steam.
Запустите Steam от имени администратора
Откройте Steam с правами администратора. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по иконке приложения и выберите «Запуск от имени администратора». Это может помочь в случае, если проблема связана с правами доступа.
Проверьте дату и время на компьютере
Проблема также возникает, когда на компьютере установлены неправильные дата и время. Перепроверьте данные в нижнем правом углу экрана и в случае необходимости выставьте правильные значения.
Переустановите Steam
Если ни одно решение не помогло, переустановите Steam. Иногда отсутствие соединения связано с устаревшей версией приложения.