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Нет соединения со Steam: в чем проблема и как ее решить

Александр Свиридов
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Если с интернетом все нормально.

Периодически пользователи Steam сталкиваются с ситуацией, когда клиент не может установить соединение с интернетом, при этом сама Сеть работает безотказно. Ошибка не позволяет запустить игры и установить обновления.

Ниже мы рассмотрим возможные причины и предложим решения, которые помогут восстановить нормальную работу приложения.

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Как исправить ошибку «Нет соединения со Steam»

Существует несколько факторов, из-за которых Steam не может установить соединение с интернетом:

— Проблемы со Steam. Сбои в соединении могут возникать из-за обновлений и битых файлов приложения.

— Настройки антивируса и фаервола. Иногда программы безопасности могут расценивать Steam как опасный объект и блокировать соединение.

— Изменение настроек DNS. Использование нестандартных DNS-серверов может привести к сбоям соединения со Steam.

— Проблемы с маршрутизатором. Некорректные настройки роутера также могут стать причиной того, что Steam не может подключиться к вашей Сети.

Перезапустите Steam

Банальное, но первоочередное решение. Закройте Steam и запустите его заново. Иногда этого бывает достаточно для устранения временных сбоев.

Проверьте настройки брандмауэра и антивируса

Убедитесь, что Steam не заблокирован вашим брандмауэром или антивирусом:

1. Откройте настройки вашего антивируса или брандмауэра.

2. Найдите раздел с фильтрацией приложений.

3. Добавьте Steam в список исключений.

Измените настройки DNS

Иногда проблема может быть связана с DNS. Попробуйте переключиться на общедоступные серверы. Например, на Google 8.8.8.8 и 8.8.4.4.

— Откройте «Центр управления сетями и общим доступом».
— Найдите вашу сеть и зайдите в ее свойства.
— Выберите «IP версии 4 (TCP/IPv4)» и укажите необходимые DNS-серверы.

Изменение настроек DNS.

Перезапустите маршрутизатор

Неполадки с маршрутизатором также могут вызывать неудачи в соединении. Попробуйте отключить питание роутера на несколько секунд и затем подключить его обратно. После перезагрузки проверьте работоспособность Steam.

Запустите Steam от имени администратора

Откройте Steam с правами администратора. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по иконке приложения и выберите «Запуск от имени администратора». Это может помочь в случае, если проблема связана с правами доступа.

Проверьте дату и время на компьютере

Проблема также возникает, когда на компьютере установлены неправильные дата и время. Перепроверьте данные в нижнем правом углу экрана и в случае необходимости выставьте правильные значения.

Переустановите Steam

Если ни одно решение не помогло, переустановите Steam. Иногда отсутствие соединения связано с устаревшей версией приложения.

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