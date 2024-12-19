Кого прокачивать в Path of Exile 2: самый слабый и сильный класс в игре

В этой игре предпочтение отдается лучникам и чародеям.

В Path of Exile 2 пока представлено шесть классов, но когда игра выйдет из раннего доступа, то их станет двенадцать. При этом в ролевой игре нет откровенно якорных (то есть слабых) классов — каждый персонаж абсолютно играбелен.

Однако кто-то все равно сбалансирован лучше других. Составили рейтинг классов, исходя из мнения сообщества игры, критиков и своего собственного.

6. Воин

Плюсы: хорошая защита, много здоровья

Минусы: обычные способности, не мобилен и не вариативен

Атрибуты: сила

Стиль игры: наносите много урона в ближнем бою

Основное снаряжение: булава и щит / меч и щит / двуручное оружие

Воин.

Воин — классический персонаж с обычными, примитивными атаками, направленными на оглушение и разрушение противника в ближнем бою. Вооружен двуручной булавой и имеет высокий запас здоровья.

В этой игре предпочтение отдается мобильным персонажам, специализирующимся на дальних атаках, чем на ближних. И в этом плане воин выглядит слабее других персонажей: если окружить его со всех сторон, то проживет он недолго.

5. Ведьма

Плюсы: миньоны могут быть эффективными, если правильно их использовать

Минусы: небольшой урон призываемых существ и самой Ведьмы

Атрибуты: интеллект

Стиль игры: накладывайте на врагов эффекты и призывайте нежить

Основное снаряжение: Скипетр

Ведьма.

Ведьма — магический класс, напоминающий Некроманта из Diablo 2. Помимо множества заклинаний, ориентированных на хаос и проклятия, которые она может накладывать на врагов с дальних расстояний, Ведьма умеет призывать скелеты и нежить, а также оживлять трупы тех, кого они убивают.

Приспешники Ведьмы не так смертоносны. Они хорошо отвлекают противников, но наносят им небольшой урон. У нераскачанной Ведьмы в начале игры могут возникнуть проблемы из-за плохой оснащенности и слабого урона.

4. Рейнджер

Плюсы: точность, дальнобойность, стихийная сила

Минусы: низкий запас здоровья, мало AOE-атак

Атрибуты: ловкость

Стиль игры: держитесь на расстоянии, выпуская стрелы и используя способности для замедления врагов

Основное снаряжение: лук

Рейнджер.

Рейнджер в Path of Exile 2 — это класс, полагающийся на ловкость. Персонаж использует лук и способности, направленные на быстрое передвижение, чтобы кружить вокруг врагов и непрерывно наносить урон на расстоянии.

Использует «Уклонение» в качестве основного защитного заклинания, что в сочетании со способностями к передвижению сделает героя наиболее защищенным от урона. Впрочем, персонаж оказывается слаб на ближке. И если вы недостаточно раскачали показатель уклонения, то будете уязвимы.

3. Чародейка

Плюсы: сила стихий дальнего действия, сильный урон

Минусы: низкое здоровье, сильно зависит от маны

Атрибуты: интеллект

Стиль игры: отступайте и бросайте в противника молнии и огненные бури

Основное снаряжение: гелидовый посох / вольтовый посох

Чародейка.

Чародейка — мощный класс дальнего действия. Персонаж наносит стихийные атаки на расстоянии — огненные шары, молнии, ледяные бури. Если все это правильно скомбинировать вместе, то Чародейка станет настоящей машиной.

Два недостатка чародейки — сильная зависимость от маны и низкий уровень здоровья. Опять же, в Path of Exile 2 ценятся классы с ориентацией на дальние атаки. И это одна из причин, почему чародейка стоит так высоко в рейтинге.

2. Монах

Плюсы: скорость, ловкость, сильные и вариативные способности

Минусы: очень зависим от скилла игрока

Атрибуты: ловкость и интеллект

Стиль игры: носитесь вокруг врага и повелевайте стихиями

Основное снаряжение: посох

Монах.

Монах ориентирован на ближний бой, но что он делает на втором месте? Во-первых, он отличается от воина по нескольким параметрам. Персонаж не полагается на силу — он грамотно сочетает ловкость с интеллектом. И не просто примитивно избивает врагов дубинкой по голове, а использует сочетание заклинаний, самовосстанавливающихся баффов с эффектами оглушения.

Однако монах очень зависим от скилла игрока. Вам придется выбирать атаки в нужный момент и использовать способности там, где они будут наиболее эффективны. Все это придется делать в самой гуще событий, а не бросаться заклинаниями издалека. Благо, персонаж способен мгновенно перемещаться.

1. Наемник

Плюсы: универсален, смертоносен на расстоянии, наносит мощный урон

Минусы: время перезарядки арбалета, недостаточно маневренен

Атрибуты: ловкость и сила

Стиль игры: атакуйте врага на расстоянии, используйте взрывчатки

Основное снаряжение: арбалет

Наемник.

Многие игроки считают именно этого персонажа самым сильным в игре. Это лучший класс по нескольким ключевым причинам. Во-первых, герой использует арбалет — оружие дальнего боя. Во-вторых, наемник может наносить много урона по площади, используя ледяные и электрические заряды, выпущенные из арбалета по конкретным целям, попутно нанося статусные эффекты.

Недостатком является долгая перезарядка самого арбалета и недостаточная маневренность по сравнению с аналогичными классами, такими как рейнджер. Тем не менее, наемник наносит мощный урон и обладает достаточным запасом здоровья, чтобы выдержать даже самые неприятные удары от боссов.

Какие классы появятся в Path of Exile 2 позже

Дуэлянт: мечник, специализирующийся на скорости и уклонении.

Друид: оборотень, переключающийся между дальними и ближними атаками.

Охотница: персонаж с высокой мобильностью, использующий копье.

Мародер: варвар, наносящий урон в ближнем бою.

Тень: убийца-изгой, наносящий удары с высоким уроном.

Тамплиер: паладин-заклинатель ближнего боя.