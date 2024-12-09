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Как повысить скорость загрузки в Steam

Александр Свиридов
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Фото gameinfluencer.com
Советы, без которых скачивание игр может растянуться на дни, а то и недели.

Проблемы с загрузкой игр, приложений и обновлений в онлайн-магазине Steam часто вызывают раздражение и становятся настоящей головной болью для геймеров. Причины медленного скачивания могут быть разнообразными: от перебоев в интернет-соединении до неверных настроек клиента.

Рассказываем, как оптимизировать работу Steam и увеличить скорость загрузки.

Проверьте интернет-соединение

Сначала убедитесь, что ваше интернет-соединение стабильно. Для этого измерьте скорость загрузки с помощью специальных сервисов, таких как Speedtest. Если она не соответствует ожиданиям, попробуйте:

— Перезагрузить модем или роутер.
— Подключиться к интернету через LAN-кабель вместо Wi-Fi.
— Ограничить количество устройств, использующих сеть во время загрузки.

Настройте сервер загрузки

Steam позволяет выбирать конкретный сервер для загрузки, что может значительно повлиять на скорость. Чтобы изменить сервер, выполните следующие шаги:

— Откройте Steam и зайдите в «Настройки».
— Перейдите на вкладку «Загрузка».
— В разделе «Регион загрузки» выберите менее загруженный сервер.
— Попробуйте несколько различных серверов, чтобы подобрать наиболее подходящий для вашего местоположения.

Регион загрузки.

Уберите ограничения скорости загрузки

Проверьте, нет ли ограничений на скорость загрузки в настройках Steam:

— В меню «Настройки» откройте раздел «Загрузка».
— Убедитесь, что опция «Ограничить скорость скачивания» отключена или установлена на максимально возможное значение.

Убираем ограничение скорости скачивания.

Отключите фоновые приложения

Программы, работающие в фоновом режиме, могут потреблять сетевой трафик и замедлять скорость загрузки в Steam. Закройте ненужные приложения вроде браузеров, стрим-сервисов и мессенджеров. В «Диспетчере задач» вы сможете увидеть, какие программы и приложения сильно нагружают сеть.

Проверьте антивирусные и брандмауэрные настройки

Некоторые антивирусные программы и брандмауэры могут ограничивать или замедлять соединение Steam. Чтобы избежать этого, добавьте приложение в список исключений, что может значительно улучшить скорость загрузки.

Обновите драйвера и Windows

Убедитесь, что драйвера сетевой карты и операционная система обновлены до актуальных версий. Это может повысить общую производительность сети и, соответственно, ускорить процесс скачивания.

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