Славянский Warhammer? Какой вышла игра «Бессмертный: Сказки Старой Руси»

Получилось неплохое фэнтези на стыке славянского фольклора, мифологии и франшизы Warhammer.

«Бессмертный: Сказки Старой Руси» от 1C Game Studios — удивительный проект. Основанный на яркой вымышленной вселенной Романа Папсуева, от которой аудитория осталась в восторге. Русская ролевая игра по оригинальному сеттингу? Хорошо! Карточный «рогалик»? Плохо! Не внесла ясности и ранняя версия — играбельный персонаж в ней был всего один, а вот проблем с балансом — много.

Но вот релиз состоялся — и что же мы все-таки увидели?

Warhammer средней полосы

Фото 1C Game Studios

На что похож мир «Сказок Старой Руси»? Если описывать просто и даже, пожалуй, грубовато — это фэнтези на стыке славянского фольклора, мифологии и... франшизы Warhammer. Кстати, именно поэтому местный Алеша Попович так сильно напоминает фэнтезийного инквизитора.

Изначально речь шла исключительно об арт-проекте художника Романа Папсуева, но со временем картины и картинки обросли нарративом — вплоть до художественных произведений. Теперь к ним присоединился и «Бессмертный». Правда, много сюжета здесь лучше не ждать — истории каждого из четырех персонажей не просто незамысловаты, а, прямо скажем, схематичны.

Фото 1C Game Studios

Удивляться этому не стоит — все-таки жанр подразумевает концентрацию на геймплее. Желающим проникнуться сеттингом Белосветья можно почитать небольшие истории в «Бестиарии» — они связаны с конкретными противниками, открываются по ходу игры и зачастую оказываются написанными совсем неплохо.

В сущности, игра представляет собой череду сражений. С одной стороны — герой или героиня: на выбор доступны Варвара, Василиса, Добрыня и Алеша. С другой — враг или несколько врагов, которых можно было бы повстречать в «Ведьмаке» или той же «Вахе». Кто останется стоять последним — тот и молодец. Новые сражения становятся сложнее предыдущих. Игрок может выбирать одну из трех битв, ориентируясь на дополнительные условия боя и награды.

Карты в руки, господа!

Фото 1C Game Studios

Карточная система будет знакома всем, кто играл в похожие карточные игры — например, Slay the Spire. Каждое доступное игроку действие — это карта. У каждой карты есть цена в очках действия, которые следует распределять с умом.

Игрок может ударить, наложить на врагов отрицательные эффекты, а на себя — положительные, восстановить броню, активировать «дар» — модификатор правил, действующий на протяжении всей схватки.

То же самое делают и враги. Поверженные противники исчезают не сразу же, а какое-то время продолжают стоять на экране в состоянии «при смерти» — это может как мешать, например, добраться до вражеского лучника, так и помогать.

Правил много, а у каждого из четырех героев есть собственные особенности — так, Варвара лихо перемещает врагов по полю боя и прикрывается мертвецами, а Василиса пользуется помощью разноцветных мамок-нянек — летающих вокруг нее крошечных созданий, от количества которых зависят ее силы.

Фото 1C Game Studios

В таких стычках и проходит игра. Звучит однообразно? Ничего страшного, разработчики об этом подумали. Сильнее всего модифицируют геймплей артефакты — здесь они называются «диковинками».

Они меняют правила самым разным образом, и не всегда однозначно в пользу игрока. Например, одна из диковинок добавляет игроку по два очка (это много) действия каждый ход — при этом после десяти ходов практически гарантированно убивает его. Это стимулирует проходить бои быстро и решительно.

Фото 1C Game Studios

Стоит упомянуть менеджмент здоровья — весьма важную часть геймплея. Существует несколько способов восстановить здоровье, но главный из них — это прохождение локаций с соответствующей наградой. И правильный выбор тут не очевиден — как и везде, следует искать баланс.

Если игрок слишком сильно затянет с лечением, то очередная локация может попросту стать непроходимой и «забег» придется заканчивать. Но, отправляясь лечиться, вы пропускаете диковинки, карты и другие полезные штуки, без которых в длительной перспективе прохождение станет сложнее.

Размер косы имеет значение

Фото 1C Game Studios

Удивительнее всего то, что разработчикам удалось сделать боевку не только сбалансированной и затягивающей, но и динамичной. На высоких уровнях, с правильными диковинками и подходящими картами, иногда возникают ощущения как от крепкого экшена. Конечно, не в последнюю очередь это стало возможным благодаря анимации и саунд-дизайну — видеть и слышать, как клинок охотника Алеши врезается в очередного упыря, попросту приятно.

Но самое главное — это ритм самой игры, позволяющий освоившимся игрокам проводить безупречные комбинации и «киношно» разбираться с не самыми слабыми противниками. Например, Василиса орудует хлыстом и удивительно брутальным для юной девушки клевцом. И благодаря постоянным перетягиваниям поверженных врагов мозг сам дорисовывает сцены с киношной хореографией.

Фото 1C Game Studios

О музыке трудно сказать что-то определенное — она есть, она подходит под атмосферу игры, но особенно запоминающейся ее не назовешь. А вот графика получилась на удивление приятной. Поначалу решение использовать 3D-модели показалось многим спорным и вызывало сравнение с печально известным мультиком «Дети против волшебников».

Но к релизу разработчики подтянули качество графики, добавили деталей и атмосферы — и оказалось, что выбор технологии был вполне оправдан не только с точки зрения разработки, но и конечного результата. А еще в игре совсем неплохие анимации — хотя, конечно, хотелось бы, чтобы их было побольше.

Фото 1C Game Studios

«Бессмертного» можно рекомендовать всем, кто не прочь убить вечерок-другой под концептуально простые, но неожиданно увлекательные карточные потасовки в «древнерусском» фэнтези. Однако настоящий потенциал проекта лежит вне его — наигравшись в карты, нельзя не мечтать о полноценной ролевой игре в этой вселенной. В свое время в 1С намекали на то, что в случае успеха «Бессмертный» станет началом большой серии. Что ж, хочется верить, что так и произойдет!

Сколько стоит игра

Игра продается в Steam за 799 рублей. В VK PLAY помимо самой игры можно приобрести саундтрек и артбук — такой набор обойдется в 977 рублей.